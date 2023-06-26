التنمية الصناعية تبحث مع شركة سويسرية إنشاء مجمع لإنتاج المجمعات الشمسية

كتبت- شيرين صلاح:

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع وفد شركة ثيرموسولار السويسرية- وهي شركة صناعية أنشأت في مصر برئاسة الدكتور ماجد طوقان رئيس مجلس الإدارة-، وذلك لإنشاء خط إنتاج مجمعات حرارية لتسخين المياه من الطاقة الشمسية.

وبحسب بيان من هيئة التنمية الصناعية اليوم الاثنين، حضر الاجتماع المهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس الهيئة لتطوير التصنيع المحلي.

وأوضح عبد الكريم، أن قطاع إنتاج الطاقة النظيفة من القطاعات الصناعية التي تستهدفها استراتيجية وزارة التجارة والصناعة وتوليها اهتماما كبيرا، وخاصة أن التوسع في مشروعات الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة من أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية الجاري الإعداد لها.

وأعرب عبد الكريم عن ترحيب مصر بتلك المشروعات، وخاصة مع تعاظم الطلب على الطاقة النظيفة محليا وعالميا، لاسيما لما يتميز به المشروع من الاعتماد على تكنولوجيات متطورة لتصنيع مكونات لاستغلال الطاقة الشمسية.

وأكد أن تدفق مثل تلك الاستثمارات تدعم ثقة المستثمر العربي والأجنبي في مناخ الاستثمار المصري وتروج لمصر خارجيا وتبرز واقعها الفعلي كسوق اقتصادي واعد قادر على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والصناعات التكنولوجية المتطورة ذات القيمة المضافة العالية، وخاصة مع حزمة التيسيرات التشريعية والإجرائية الكبيرة التي أقرتها الحكومة مؤخرا.

وصرح عبد الكريم أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لمساندة مثل تلك المشروعات.

وأعرب الدكتور ماجد طوقان رئيس ثيرموسولار على تقدير الشركة الكامل للمساندة والدعم الذي تتلقاه من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مؤكدا على حرص الشركة على تنفيذ المشروع في أسرع وقت كاشفا عن ان الشركة تستهدف الوصول بالمكون المحلى إلى 80% من خلال التصنيع المحلي مع تصدير نسبة كبيرة من الانتاج للأسواق الإقليمية والأوروبية.

ويعتبر هذا المصنع الاول من نوعه لتصنيع المجمعات الحرارية الشمسية في مصر والشرق الأوسط، من خلال إنتاج ضخم للتكنولوجيا الخضراء،وفقا للبيان.