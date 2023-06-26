سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يقفز بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الاثنين مصر مع منتصف التعاملات، وزاد سعر الجرام بنحو 25 جنيها مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات في بداية تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يرتفع بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1503 جنيهات للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى نحو 1933 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2255 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 2577 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 18040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1932 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، بارتفاع 11.7 دولار بنسبة 0.61%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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