ارتفاع البطاطس والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البطاطس والبصل والكوسة والفاصوليا والفلفل الرومي والباذنجان البلدي والخيار البلدي والبامية وورق العنب البناتي والبرتقال الصيفي والليمون البلدي والعنب البناتي الأحمر والأصفر، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، في سوق العبور لتجارة الجملة، وفي المقابل انخفض سعر الجزر.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.25 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 7.5 جنيه و8 جنيهات، بارتفاع 2.5 جنيه.

البصل بين 10 جنيهات و13 جنيها، بارتفاع جنيه.

الكوسة بين 9 جنيهات و17 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات.

الجزر بين 7 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفاصوليا بين 14 و16 جنيها، بارتفاع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3 جنيهات و7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و14 جنيها، بارتفاع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها.

الملوخية بين 2.5 و5.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 9 جنيهات و12 جنيها.

الخيار البلدي بين 6 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه.

البامية بين 24 و30 جنيها، بارتفاع جنيهين.

ورق العنب البناتي بين 19 و25 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و13 جنيها، بارتفاع جنيه.

الليمون البلدي بين 12 و22 جنيها، بارتفاع جنيهين.

العنب البناتي الأصفر بين 9 جنيهات و16 جنيها، بارتفاع جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 12 و24 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 12 و28 جنيها.

مشمش عمار بين 20 و24 جنيها.

البرقوق بين 10 جنيهات و20 جنيها.

الموز البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.