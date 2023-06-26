100 جنيه زيادة في سعر طن الأسمنت اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38868 جنيها، بزيادة 579 جنيها.

سعر طن حديد عز: 39335 جنيها، بتراجع 114 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2062 جنيها، بزيادة 100 جنيه.