سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يهبط مع بداية التعاملات
كتبت- شيرين صلاح:
هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض سعر الجرام بنحو 10 جنيهات مقارنة بمستواه مساء أمس.
أسعار الذهب اليوم
انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1487 جنيها للجرام.
وسجل الذهب عيار 18 نحو 1911 جنيها للجرام.
ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2230 جنيها للجرام.
وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 2549 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب
تراجع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
سعر الذهب عالميا
سجل سعر الذهب عالميا نحو 1923 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، بارتفاع 2.57 دولار بنسبة 0.13%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
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