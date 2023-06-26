مصادر: تجار العملة يغرون السائحين لبيع دولاراتهم بالسوق السوداء

كتبت- منال المصري:

قال رئيس إحدى شركات الصرافة، ومدير فرع في أحد البنوك، لمصراوي، إنهما رصدا انتشار تجار عملة حول فروع الشركة أو البنك بهدف شراء العملة من السائحين في مصر بسعر السوق السوداء الذي يفوق السعر الرسمي.

ويسجل سعر الدولار في السوق السوداء مستوى 39 جنيها وهو أعلى من السعر المتداول في البنوك والصرافات بنحو 8 جنيهات، بحسب مراقبين تحدث إليهم مصراوي.

وقال مدير فرع البنك، لمصراوي، إن تجار السوق السوداء لديهم ألاعيب كثيرة تمكنهم من التواصل مع السائحين لشراء العملة منهم بسعر السوق السوداء.

وقال رئيس شركة الصرافة إن بعض السائحين بدؤوا يترددون على فروع الشركة في المدن السياحية، مثل الغردقة، لطلب شراء عملة قبل مغادرتهم مصر والسفر إلى بلادهم بعد ما تنازلوا عن العملة التي في حوزتهم لتجار السوق السوداء فبدلا من أن يكونوا مصدرا للشركات لمصادر النقد الأجنبي تحولوا إلى مشترين للعملة.

وتواجه البنوك والصرافات أزمة نقص في النقد الأجنبي منذ الربع الأول من العام الماضي 2022 بعدما تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار من مصر وتم تمويلها من البنوك والبنك المركزي.

وعلى مدار أكثر من عام ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% ليصعد من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه خلال تعاملات اليوم.