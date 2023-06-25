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تنظيم الاتصالات يحدد مواعيد عمل شركات المحمول في عيد الاضحى

06:49 م الأحد 25 يونيو 2023
تنظيم الاتصالات يحدد مواعيد عمل شركات المحمول في عيد الاضحى

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

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كتب- علاء حجاج:

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأشار الجهاز، في بيان له اليوم الأحد، أن مواعيد العمل في هذه المنافذ خلال فترة عيد الأضحى ستصبح كالتالي:

أول أيام عيد الأضحى (الأربعاء 28 يونيو 2023): إجازة لكافة منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات ما عدا منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية والمطارات والموانئ.

اعتبارًا من ثاني أيام عيد الأضحى (الخميس 29 يونيو 2023) يتم العمل بالمواعيد الصيفية على النحو التالي:

- طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

- يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

- يوم الجمعة: من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

وتلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية والمطارات والموانئ بالمواعيد المقررة بتلك الأماكن.

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