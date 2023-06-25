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المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر

05:00 م الأحد 25 يونيو 2023
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر

وزارة المالية

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كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر المقبلة، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة 3 أيام من كل شهر.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يوليو بدءًا من 23 يوليو، والمتأخرات أيام 9، و10، و11 من الشهر نفسه.

وأضاف أنه سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس بدءًا من 24 أغسطس، والمتأخرات أيام 7، و9، و10 من الشهر نفسه، ومرتبات شهر سبتمبر بدءًا من 21 سبتمبر، والمتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بسيوني بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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وزارة المالية مرتبات أشهر يوليو مواعيد صرف مرتبات طارق بسيوني

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