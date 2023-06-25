السواحل الشمالية الغربية.. "دي دي مصر" تتوسع في مصر بدخول مناطق جديدة

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة دي دي مصر لتكنولوجيا التنقل عن توسيع نطاق خدماتها في مصر لتشمل مناطق جديدة بما في ذلك العلمين الجديدة، والساحل الشمالي، ومرسى مطروح.

وقالت الشركة، في بيان صحفي صادر اليوم الأحد، إن توسعها بتلك المناطق سيسهل من إمكانية الوصول إليها ويوفر للزائرين والمقيمين وسيلة نقل موثوقة للوصول إلى مختلف الجهات داخل هذه المناطق، كما تفيد أيضا السياح الذين يبحثون عن وسيلة نقل مريحة ومميزة تمنحهم تجربة سلسة وسهلة.

وقال يوان هاو صن، المدير العام لشركة دي دي مصر، إن مناطق مرسى مطروح والساحل الشمالي شهدت نمواً هائلاً في السنوات الأخيرة، وأصبحت وجهات ساحلية مهمة على الخريطة المصرية، حيث وضعت الحكومة المصرية خطة تنمية المجتمعات الحضرية على رأس أولوياتها من خلال التركيز على بناء وإنشاء المدن الجديدة الذكية لتساهم في مواجهة الزيادة السكانية.

وأضاف أن الشركة تهدف من خلال توسعاتها إتاحة خدمات يومية مدعمة بالتكنولوجيا، بالإضافة إلى دعم التنمية المستدامة للمجتمعات الحضرية.