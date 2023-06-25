تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.4 % إلى مستوى 17287 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مدفوعا بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.65%، وتراجع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.86%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 87.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 12.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 99.9 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة طفيفة 0.04% إلى مستوى 17712 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.