بالقطعيات والأنواع.. أسعار اللحوم الحمراء بمحلات الجزارة في أسبوع العيد

كتبت- دينا خالد:

قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار اللحوم البلدي تتراوح بين 340 جنيها و400 جنيه للكيلوجرام، باختلاف من محافظة لأخرى، وسواء كانت المنطقة شعبية أو راقية.

وأضاف عبد الباسط أن سعر كيلو اللحم البلدي في المحافظات المنتجة كأسيوط والمنيا وبني سويف يصل إلى 340 جنيهًا، أما في المحافظات المستهلكة كالقاهرة والإسكندرية، تبدأ من 350 جنيهًا.

وأشار إلى أن هناك قطعيات من اللحوم تصل إلى 400 جنيهًا للكيلو، وهي "وش الفخدة والسمانة والإنتركوت والفلتو والكولاتة والموزة"، وهي قطعيات مميزة.

وبحسب عبد الباسط، يتراوح سعر باقي قطعيات اللحم الكندوز، التي تصلح للسلق، بين 350 و370 جنيهًا، باختلاف المناطق الشعبية والراقية.

وأوضح عبد الباسط أن الجزار في المناطق الشعبية يتعرض لخسائر كبيرة، لأنه لا يستطيع رفع السعر على غرار المحلات في المناطق الراقية، بسبب ضعف القدرة الشرائية لسكان هذه المناطق.

وأضاف أن سعر كيلو اللحم الضأن يتراوح بين 370 جنيها و410 جنيهات في القاهرة الكبرى.

وقفزت أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق خلال العام الجاري، بسبب ارتفاع أسعار المواشي البلدية هذا العام بأكثر من 100% في الكيلو القائم، نتيجة لارتفاع الأعلاف ونقص المعروض من الماشية، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين بشعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.

وقال عبد الباسط، إن سوق اللحوم مازال يشهد حالة هدوء في الطلب حتى الآن، مشيرا إلى أن الإقبال متراجع بشكل كبير مقارنة بالمواسم السابقة.