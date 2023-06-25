بسبب أسعار اللحوم.. توقعات بزيادة الإقبال على الدواجن قبل عيد الأضحى

كتبت- شيرين صلاح:

توقع عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، زيادة الإقبال على شراء الدواجن هذا العام مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وهو ما يأتي على خلاف ما يحدث في كل عام، وذلك بسبب ارتفاع أسعار اللحوم.

وشهد أسعار اللحوم هذا العام ارتفاعا كبيرا نتيجة أزمة نقص وزيادة سعر الأعلاف مقارنة بمستوياتها في العام الماضي، لتتراوح حاليا بين 350 جنيها و400 جنيه.

كانت أسعار خامات العلف شهدت ارتفاعات قياسية منذ نهاية العام الماضي، بسبب تكدس الشحنات بالمواني وعدم توفر الدولار للإفراج عنها، قبل أن تتدخل الحكومة وتبدأ الإفراج عن الشحنات المكدسة بالموانئ على دفعات منذ ديسمبر 2022.

وبحسب السيد، "نتوقع أن يكون هناك إقبال على شراء الدواجن هذا العام، لأن السنة دي غير أي سنة، السنة اللي فاتت اللحمة كان سعرها 240 جنيها، النهارده سعر الكيلو الواحد 350 جنيها، الواحد يشتري 4 كيلو فراخ بـ 300 جنيه أقل من سعر كيلو لحمة".

وأضاف السيد، لمصراوي، أن أسعار الدواجن لم تشهد تراجعا في هذا التوقيت قبل عيد الأضحى هذا العام، وذلك بسبب إقبال المواطنين على الشراء خلال الفترة الحالية.

وبحسب السيد، فإن متوسط سعر كيلو الدواجن بالمزارع يصل إلى 67 جنيها، وتباع اليوم الأحد بالأسواق بسعر يتراوح بين 73 و75 جنيها، على حسب المنطقة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.