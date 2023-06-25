شركة يابانية تعتزم إنشاء مصنع للمستلزمات الطبية بـ 600 مليون جنيه

كتبت- شيرين صلاح:

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع ممثلي شركتي يو جي ميديكال المصرية وزيكسي اليابانية للاستماع إلى العرض التقديمي الخاص بمصنعهم الجديد الذي يقام بالشراكة بينهما، لإنتاج مستلزمات التحاليل الطبية المعملية بمنطقة القطامية الصناعية، باستثمارات 600 مليون جنيه.

ووفقا لبيان من الهيئة اليوم الأحد، جاء ذلك بعد استلام الأرض من الهيئة وإنهاء كافة التصاريح اللازمة، وحضر الاجتماع المهندس هاني سليمان رئيس شركة يوجي ميديكال، والمهندس أحمد سليمان نائب الرئيس والمدير التنفيذي، ومن الجانب الياباني ياميشتا، وتانسويا أعضاء مجلس إدارة زيكسي اليابانية.

وأشاد عبد الكريم بالمشروع الجديد بوصفه مشروع صناعي متكامل لإنتاج أجهزة ومستلزمات التحاليل الطبية المعملية بخبرات وتكنولوجيا يابانية،على مساحة 3500م2.

وأشار إلى أهمية استقطاب مثل تلك المشروعات عالية التقنية إلى السوق المصري، وخاصة أن قطاع الصناعات الطبية من الصناعات الحيوية و سيساهم المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلي وكذلك التصدير حيث تنوى الشركة تخصيص &٠% من إنتاجها للتصدير للأسواق الخارجية مثل: أمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط.

ونوه رئيس الهيئة إلى أن ازدياد طلبات الاستثمار المحلي والأجنبي تعد ثمرة الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تيسير بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري الصناعي فضلا عن الحوافز والتيسيرات الكبيرة و التطوير الإجرائي الذي تنتهجه الهيئة لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، مؤكدا على استعداد الهيئة لتقديم التيسيرات اللازمة و كل الدعم للمشروع من خلال فريق عمل الهيئة لبدء الإنتاج .

وأشاد هاني سليمان رئيس الشركة بالتيسيرات الكبيرة التي وفرتها الهيئة للمشروع للحصول على الأرض وإنهاء إجراءاته في أسرع وقت.

وأكد على أن الشراكة مع الجانب اليابانى تضمن إنشاء خط إنتاج بخبرات يابانية والتى لها الباع الكبير في هذه الصناعة حيث تمتلك الشركة اليابانية 11 فرع حول العالم، وبأعلى التكنولوجيات العالمية حيث أن المشروع سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار إلى أم الثقة في مناخ الاستثمار الصناعي المصري الحالى هى التى دفعت الجانب اليابانى لإقامة المشروع بالشراكة مع يوجي ميديكال، مؤكدا على أن المشروع يعد خطوة أولى نحو التوسع وإقامة سلسة مصانع متخصصة في المجال الطبي المعملي.