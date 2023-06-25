شعبة الأجهزة المنزلية تبحث مواجهة أزمة مراكز الصيانة الوهمية

كتبت- شيرين صلاح:

عقدت شعبة الأجهزة المنزلية التابعة لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات اجتماعا لمواجهة التحديات التي تواجه المصنعين من حالات اللبس والغش التي تستغلها مراكز الصيانة الوهمية منتحلة أسماء شركات كبرى وتقدم خدمة سيئة تعود بالسلب على سمعة الشركات والمصانع الكبيرة في هذا المجال.

ووفقا لبيان من الشعبة اليوم الأحد، حضر الاجتماع المهندس محمد المهندس رئيس الغرفة، والمهندس حسن مبروك وممثلي شركة الأجهزة المنزلية من أعضاء الشعبة.

وقال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة ، إن الاجتماع جاء لمواجهة أزمة مراكز الخدمة الوهمية ومدى تأثيرها على شركات الأجهزة المنزلية ومحاولة إيجاد حلول لهذه الأزمة.

واتفق المشاركون بالاجتماع أن أهم مشكلة تواجه المصنعين من مراكز الصيانة الوهمية هي استخدام اسمائهم والقيام بعمليات النصب على العملاء ويقوم العملاء بالتقدم بالشكوى إلى حماية المستهلك وتعود الشكاوى على الشركة الاصيلة وليست المراكز الوهمية، وفقا للبيان.

وأكد مبروك على أن المراكز الوهمية لديها عمليات نصب كبيرة تصل إلى حتى وجود فواتير مقلدة واستخدام أسماء الشركات الكبرى بدون وجه حق وكل ما تقوم الأجهزة بغلق مركز صيانة وهمي يقوم بفتح مركز آخر في مكان جديد ورقم تليفون جديد أيضا.

وأوضح مبروك أنه تم الاتفاق على عدد من المقترحات لدراستها لمواجهة هذه المشكلة مثل تخصيص رقم موحد للصيانة لكل شركات الأجهزة المنزلية وعمل قائمة بيضاء لمراكز الخدمة المعتمدة وإجراء حملات دعائية مضادة لها.

وقال محمد المهندس رئيس الغرفة أنه سيتم توجيه الدعوة إلى رئيس هيئة الرقابة الصناعية ورئيس جهاز حماية المستهلك لحضور اجتماع مشترك مع غرفة الصناعات الهندسية وشعبة الأجهزة المنزلية لبحث سبل التعاون في القضاء على أزمة مراكز الخدمة الوهمية.