ارتفاع الفاصوليا والبامية.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفاصوليا والباذنجان البلدي والبامية وورق العنب البناتي، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، في سوق العبور لتجارة الجملة، وفي المقابل انخفض سعر الفلفل الرومي البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.25 و4.25 جنيه.

البطاطس بين 5 و8 جنيهات.

البصل بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الكوسة بين 8 جنيهات و13 جنيها.

الجزر بين 7 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 12 و15 جنيها، بارتفاع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه، بارتفاع 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيها، بانخفاض جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية بين 3.5 و5.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الخيار البلدي بين 5 و9 جنيهات.

البامية بين 24 و30 جنيها، بارتفاع جنيهين.

ورق العنب البناتي بين 16 و22 جنيها، بارتفاع جنيهين.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و12 جنيها.

الليمون البلدي بين 10 جنيهات و22 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 8 جنيهات و15 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 12 و22 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 12 و28 جنيها.

مشمش عمار بين 20 و24 جنيها.

البرقوق بين 10 جنيهات و20 جنيها.

الموز البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.