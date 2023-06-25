البريد يصدر طابعا تذكاريا لمرور 125 عاما على تأسيس البنك الأهلي المصري

كتب- علاء حجاج:

أصدرت الهيئةُ القوميةُ للبريد طابع بريد تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بمرور 125 عامًا على تأسيس البنك الأهلي المصري، ساهم خلالها البنك في تنفيذ جدول الأعمال الاقتصادي الوطني وإثراء الأحوال المصرفية والمالية في السوق المصري.

وبحسب بيان من هيئة البريد اليوم الأحد، تأسس البنك في 25 يونيو 1898 بموجب أمر عالٍ من الخديوي عباس حلمي الثاني كشركة مساهمة مصرية برأس مال قدره مليون جنيه إسترليني، تحت سجل تجاري رقم (1).

كان البنك الأهلي المصري أول بنك يصدر أوراق البنكنوت في مصر، وافتتح أول فروعه بالقاهرة في 3 سبتمبر 1898 ليكون نقطة الانطلاق نحو التوسع جغرافيًّا في جميع أنحاء الجمهورية حتى وصل عدد فروعه إلى أكثر من 630 فرعًا حتى الآن.

كما حقق البنك الأهلي تواجدًا خارجيًّا فعالًا بدءًا من الشركات التابعة إلى مكاتب التمثيل والفروع، ويشمل ذلك البنك الأهلي - لندن (المملكة المتحدة)، ومكتب جوهانسبرج (جنوب أفريقيا)، وفرع شنغهاي (الصين)، وفرع نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)، ومكتب دبي (الإمارات العربية المتحدة)، ومكتب أديس أبابا (إثيوبيا)، والبنك الأهلي المصري - الخرطوم (السودان)، وفرع جوبا (جنوب السودان)، ويدعم هذا التواجد شبكة عالمية من البنوك المراسلة في مختلف أنحاء العالم.

ومقاس الطابع (5 سم في 6 سم) وهو مؤمن ضد التزييف ومتعدد الألوان ومزود ببصمة ذهبية، وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية الـ QR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع التذكارية والمتابعين لها تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع بطريقة مبتكرة وجذابة، وفقا للبيان.