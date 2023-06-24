أسعار باقات الحج والتجوال بالسعودية لعملاء 4 شركات اتصالات مصرية

كتب- علاء حجاج:

بدأ موسم الحج للمسلمين، والذي يتضمن عددا من الشعائر الدينية يقيمها الحجاج في مكة المكرمة، وخلال فترة الحج يحتاج الحجاج للتواصل مع ذويهم، وبالتالي هناك حاجة للباقات الدولي.

وفي هذا التقرير نستعرض معكم باقات المكالمات الدولية التي تتيحها شركات المحمول الأربعة التي تعمل في مصر:

باقات الحج من وي:

تتيح الشركة المصرية للاتصالات "وي" باقات مخصصة للحجاج تمنح لهم نحو 200 دقيقة استقبال و 10 دقائق مكالمات لمصر و 10 جيجابايت إنترنت موبايل و20 رسالة نصية مقابل 200 جنيه.

ويمكنك الاستفادة من باقة الحج من "وي" عبر طلب الكود *2023#.

وتتيح "وي" لعملائها الاستفادة من عرض باقة الحج حتى يوم 7 يوليو، ويمكن تجديدها أكثر من مرة.

باقات الدولي "السعودية" لاتصالات مصر

تتيح اتصالات مصر باقات المكالمات الدولية المتنوعة للمتواجدين في السعودية.

وتمنح اتصالات مصر الاختيار لعملائها ما بين 3 باقات، إحداها يومية بسعر 50 جنيها وتمنح مستخدميها 10 دقائق استقبال و5 دقائق مكالمات و5 رسائل نصية و25 ميجابايت إنترنت.

أما الباقة الأسبوعية فتبلغ قيمتها 300 جنيه، وتمنح مشتركيها 15 دقيقة اتصال، و120 دقيقة استقبال و60 رسالة نصية، و500 ميجابايت إنترنت.

وتتيح الشركة باقة أسبوعية أخرى بسعر 500 جنيه وتمنح مستخدميها 30 دقيقة اتصال و140 دقيقة استقبال و120 رسالة نصية و2 جيجابايت إنترنت.

باقات التجوال لأورنج

تتيح شركة أورنج باقات منفصلة للإنترنت التجوال في السعودية عن باقات المكالمات، وتتراوح قيمة الاشتراك في باقات الإنترنت التجوال ما بين 20 و150 و300 جنيه، للباقات اليومية والأسبوعية والشهرية، وتمنح المستخدم 50 ميجا و1 جيجا و3 جيجا على الترتيب.

أما باقات المكالمات، فتتيح الشركة باقات الاستقبال مقابل 2 جنيه للدقيقة بحد أقصى 1500 دقيقة، وذلك لعملاء أورنج فاتورة أو أورنج بيزنس.

وتتيح الشركة لعملاء الكارت خدمة التجوال مقابل 15 جنيها للدقيقة واستقبال المكالمات مقابل 4 جنيهات للدقيقة و2.5 جنيه للرسالة.

باقات التجوال لفودافون

تتيح فودافون مصر عددا من الباقات المتنوعة للتجوال للمسافرين للسعودية، وتبدأ سعر الباقات من 30 جنيها للباقة اليومية والتي تمنح مستخدميها 30 ميجابايت فقط.

أما باقة الـ 50 جنيها اليومية فتمنح مستخدميها 5 دقائق اتصال و5 دقائق استقبال و25 رسالة و25 ميجابايت.

وتتيح كذلك فودافون باقات أخرى حسب الاستخدام، فإذا تم استخدام شبكة موبايلي أو زين، فإن سعر إرسال الرسائل 2 جنيه والاستقبال مجانا، و10 جنيهات للدقيقة مكالمات لمصر وكذلك للمكالمات المحلية داخل السعودية و4 جنيهات لاستقبال المكالمات.