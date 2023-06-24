4 طرق لسداد قيمة صك الأضحية "أونلاين".. تعرف عليها

كتب- علاء حجاج:

اقترب عيد الأضحى المبارك والذي يشهد سنة التضحية بالذبح خلال الفترة من بعد صلاة العيد في اليوم الأول للعيد وحتى قبل غروب شمس ثالث أيام العيد المبارك.

وكثيرٌ من المسلمين يستعينون بصكوك الأضحية لضمان وصول اللحوم لمستحقيها، ويمكن لأي شخص القيام بشراء صكوك الأضحية أونلاين دون الحاجة للتوجه للبنوك أو الجمعية المتبرع لها بصك الأضحية.

ويرصد مصراوي في السطور التالية خطوات شراء صك الأضحية "أونلاين" من أي جمعية أو مؤسسة خيرية تتيح السداد إلكترونيا:

- يتراوح سعر صك الأضحية ما بين 7750 جنيها وحتى 54250 جنيها، وتختلف حسب نوع الأضحية وحصة المتبرع من الصك.

ويمكن سداد قيمة صك الأضحية بعدة طرق، وهي:

1- "إنستاباي": يمكن للمضحي تحويل قيمة صك الأضحية من خلال تطبيق إنستاباي على الحساب البنكي للجمعية المراد التبرع لها أو محفظة الهاتف المحمول الخاصة بها.

2- الموقع الإلكتروني للجمعية: يمكن سداد قيمة صك الأضحية من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية المراد التبرع لها بواسطة بطاقة الائتمان.

3- "محافظ المحمول": يمكن الاستعانة بالمحافظ المالية الإلكترونية لشركات المحمول مثل "فودافون كاش - أورنج كاش - اتصالات كاش - وي باي"، واختيار الجمعية المراد شراء صك الأضحية منها والدفع مباشرة من خلال التطبيق الخاص بالمحفظة الإلكترونية.

4- ماكينات الدفع الإلكتروني: يمكنك الاستعانة بماكينات الدفع الإلكترونية لسداد قيمة صك الأضحية مثل الماكينات الخاصة بهذه الشركات: "فوري - مصاري - أمان - سداد - أو باي - الأهلي ممكن - خدماتي".