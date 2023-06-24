التضامن: أبناء دور الرعاية حققوا إنجازات كبيرة بالأولمبياد الخاص ببرلين

كتبت- دينا خالد:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن أبناءها بدور الرعاية حققوا إنجازات كبيرة وحصدوا 31 ميدالية متنوعة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية خلال مشاركة البعثة المصرية بالأولمبياد الخاص ببرلين.

وأشادت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بإنجاز البعثة المصرية متمنية لهم كل التوفيق، مثمنة جهد أبناء وزارة التضامن الاجتماعي بدور الرعاية وما حققوه من إنجازات رائعة وتأهلهم للمنافسات النهائية، وفقا لبيان من وزارة التضامن اليوم السبت.



وقالت القباج، إن الفوز الحقيقي في المشاركة والتنافس هو الذي يرفع من المهارات ويعزز قيم التعاون والعمل كفريق.

وذكر البيان، أنه ضمن البعثة المصرية المشاركة نجحت محاسن حسن، من دار القدس لرعاية الأيتام المعاقين بالمعادي، في تحقيق 2 ميدالية ذهبية وميدالية فضية في رفع الأثقال، وآية فرج حسين، التي حصدت الميدالية البرونزية والمركز الثالث في ألعاب القوى، والتنافس القوي لمحمد محمود عبود، في ألعاب القوى من جمعية زهور الحياة لرعاية الأيتام المعاقين بالإسكندرية.

والأولمبياد الخاص هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني وتتمثل مهمتها في توفير التدريب الرياضي والمنافسة الرياضية على مدار العام في مجموعة متنوعة من الرياضات للأطفال والبالغين من ذوي الإعاقات الذهنية، وتنظم الألعاب الدولية للأولمبياد الخاص كل عامين، وشعارهم "الكل فائز" .



وتشارك مصر في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين 2023 ببعثة مكونة من 109 أفراد عبارة عن 69 لاعبا ولاعبة و37 مدربا ومدربة، بالإضافة إلى رئيس للوفد ونائبا له وطبيب، وذلك لتمثيل مصر في 15 رياضة مدرجة بالألعاب؛ وهي كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة والجمباز والجودو والفروسية ورفع الأثقال والبولينج والبوتشي والدراجات والسباحة وألعاب القوى والهوكي الأرضي، بالإضافة إلى مشاركة مصر في مؤتمري الشباب العالمي واللاعبين القادة العالمي المقامين على هامش الألعاب.