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تراجع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة

04:17 م الجمعة 23 يونيو 2023
تراجع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة

أسعار الحديد والأسمنت

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القاهرة - مصراوي:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37718 جنيها، بتراجع 501.82 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38960 جنيه، بتراجع 266.19 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1933.7 جنيه، بتراجع 94.3 جنيه.

سوق مصراوى

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