تراجع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة
القاهرة - مصراوي:
تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 37718 جنيها، بتراجع 501.82 جنيه.
سعر طن حديد عز: 38960 جنيه، بتراجع 266.19 جنيه.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 1933.7 جنيه، بتراجع 94.3 جنيه.
سوق مصراوى
-
أفضل هدايا وديكور لعيد الأضحى بأسعار تبدأ من 99 جنيهاتفاصيل
-
أفضل شواية جريل والأكثر مبيعاً في 2023 يبدأ من 62 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أدوات لتبييض الأسنان في المنزل تبدأ من 27 جنيهاتفاصيل
-
قبل عيد الأضحي.. إليك أنواع وأسعار "الشوايات"تفاصيل
-
أفضل محفظة جلدية للرجال 2023 بخصم حتى 22%تفاصيل
-
أحدث صيحات حقائب اليد للنساء 2023 بخصم حتى 43%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: