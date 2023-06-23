أسعار اللحوم الحمراء تتراجع في الأسواق وارتفاع الأرز (موقع رسمي)

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار الأرز والدواجن في الأسواق اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، فيما تراجعت أسعار اللحوم الحمراء، بحسب أحد المواقع الإلكترونية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وفي المقابل ارتفعت أسعار الفول المعبأ، وزيت الذرة، واللحوم.

يرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.75 جنيه، بارتفاع 1.29 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 37.68 جنيه، بتراجع قرش.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.77 جنيه، بزيادة 9 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 61.97 جنيه، بتراجع 1.12 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 21.29 جنيه، بارتفاع 61 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.65 جنيه، بزيادة 70 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 46.89 جنيه، بانخفاض قرش.

لتر زيت الذرة كريستال: 69.78 جنيه، بتراجع 2.45 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة) : 4.23 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 307.64 جنيه، بتراجع 1.4 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 89.75 جنيه، بزيادة 1.81 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.05 جنيه، بتراجع 41 قرشا.

كيلو الفول السائب: 37.12 جنيه، بزيادة 1.42 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 97.68 جنيه، بارتفاع 5.29 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 179.08 جنيه، بارتفاع 3.97 جنيه.

لتر اللبن السائب: 21.59 جنيه، بارتفاع 1.43 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 26.7 جنيه، بتراجع 74 قرشا.