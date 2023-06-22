شعبة الحبوب: ارتفاع أسعار الدقيق بأكثر من ألف جنيه للطن بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد الغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار الدقيق شهدت ارتفاعا خلال الأيام الماضية بأكثر من ألف جنيه للطن، مقارنة بأسعار شهر مايو الماضي.

وبحسب السلاموني، فإن سعر طن الدقيق ارتفع إلى بين 14 ألف جنيه و14700 جنيه خلال الأيام الماضية مقابل سعر يتراوح بين 13 ألف جنيه و13500 جنيه بنهاية مايو الماضي.

وأوضح السلاموني أن زيادة الأسعار جاءت نتيجة تصدير كميات منه للسودان، وخاصة بعد توقف العديد من المصانع هناك عقب اندلاع الحرب هناك.

وعن تأثير ارتفاع أسعار الدقيق على المكرونة، ذكر السلاموني أن أسعار المكرونة لن تتأثر بالأسواق وستظل مستقرة عند نفس المستويات الحالية.

ويتراوح متوسط سعر كيلو المكرونة بالأسواق حاليا بين 20 و24 جنيها حاليا بحسب الجودة والشركة.

وكانت أسعار الدقيق انخفضت في الأسواق بنهاية مايو الماضي بين 500 وألف جنيه للطن، حيث يتراوح سعر طن الدقيق استخراج 72% بين 13 و13.5 ألف جنيه، مع انخفاض الطلب، وفقا لقول السلاموني في بيان سابق للغرفة.