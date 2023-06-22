المركزي التركي يرفع سعر الفائدة من 8.5% إلى 15% دفعة واحدة

كتبت- شيرين صلاح:

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 15% مقابل 8.5%، بحسب بيان البنك المركزي التركي اليوم الخميس.

واعتاد المركزي التركي على خفض الفائدة حتى أنها تراجعت من مستوى 19% حتى وصلت إلى مستوى 8.5% حتى الشهر الماضي.

وتعتبر الزيادة في الفائدة التي أعلن عنها المركزي التركي اليوم، أول ارتفاع تحت قيادة المحافظة الجديدة للبنك المركزي حفيظة أركان، فيما تشير تقارير إعلامية إلى أن الرفع هذا هو الأول منذ سنتين.

وأضاف البيان، أن المركزي التركي سيستمر في مواصلة تشديد السياسة النقدية لخفض معدل التضخم في أسرع وقت ممكن، على الرغم من تراجعه خلال الأشهر الماضية، ولكنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط.

وتراجع معدل التضخم السنوي في تركيا خلال مايو الماضي إلى ما دون 40% لأول مرة منذ 16 شهرا، مسجلا 39.6%.

ويستهدف المركزي التركي معدل تضخم 5% على المدى المتوسط، وقال في بيانه اليوم إنه سيواصل مراقبة مؤشرات واتجاه التضخم خلال الفترة المقبلة مع اتخاذ جميع الأدوات المتاحة للوصول إلى هدف خفض معدل التضخم واستقرار الأسعار.