مصر تسلم رئاسة عمومية «أفريكسيم بنك» إلى غانا

كتب- مصطفى عيد:

سلم إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، رئاسة الجمعية العمومية للبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» لدولة غانا الشقيقة، وذلك نيابة عن محمد معيط وزير المالية، الذى توجه إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد.

وأكد أبوعيش، خلال مشاركته فى اجتماعات البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، على حرص مصر على تقديم كل أوجه الدعم للمسار الأفريقي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ على نحو يعزز قدرات الاقتصادات الإفريقية، ويمكنها من تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأشار أبو عيش، إلى التعامل الإيجابي الأكثر مرونة مع الصدمات الداخلية والخارجية، المترتبة على الأزمات العالمية المركبة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع التأثيرات السلبية واسعة النطاق للحرب في أوروبا، وما ترتب عليها من موجة تضخمية عاتية انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكلفة التمويل.

وأضاف أبو عيش، أننا نتطلع إلى تعزيز العلاقات الأفريقية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف؛ على نحو يسهم في تحقيق الاندماج القارى، وإرساء دعائم التكامل الاقتصادي.

وأشار أبو عيش، إلى أهمية سلاسل الإمداد والتمويل الأفريقية وسوق للسلع والخدمات التي تحمي اقتصاداتنا من المخاطر المحتملة للتقلبات العالمية التي تؤثر بشكل سلبي على سلاسل الإمداد العالمية، وتؤدي إلى الحد من قدرات البلدان النامية والأفريقية في تمويل احتياجاتها التنموية والأساسية.

وأوضح أبو عيش، أن اختلال ميزان العرض والطلب عالميًا ينتج عنه ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، فى الوقت الذى يصبح فيه الوصول لأسواق التمويل الدولية، أكثر صعوبة وكُلفة.

وأضاف أبو عيش، أننا فى مصر نعمل على تفعيل مبادرة إنشاء تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة، بما يخلق حيزًا ماليًا للبلدان النامية، يساعدها على التوسع فى الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتعزيز جهود التحول الأخضر.