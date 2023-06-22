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خريطة الأسعار: تراجع الأرز والدواجن وارتفاع الذهب واللحوم

03:08 م الخميس 22 يونيو 2023
خريطة الأسعار: تراجع الأرز والدواجن وارتفاع الذهب واللحوم

خريطة الأسعار

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار اللحوم والحديد والأسمنت بينما تراجعت أسعار الأرز والمكرونة والدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس بالأسواق مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، فيما واصل سعر الذهب ارتفاعه بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه في الصباح.

وخلال تعاملات اليوم الثلاثاء، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع البطاطس والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك اليوم الخميس في سوق العبور

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس الأسواق

تراجع متوسط أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الأرز والمكرونة وارتفاع اللحوم اليوم الخميس بالأسواق

زيادة جديدة في سعر الذهب اليوم بحلول منتصف التعاملات

سوق مصراوى

اللحوم الذهب الدواجن الأرز

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