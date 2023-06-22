زيادة جديدة في سعر الذهب اليوم بحلول منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الخميس مجددًا مع منتصف التعاملات، وزاد سعر الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في الصباح، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب صعد 30 جنيها في بداية التعاملات، وواصل ارتفاعه في منتصف التعاملات، لتصبح قيمة الزيادة في الجرام 40 جنيها حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1460 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 1877 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2190 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2503 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1929 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الخميس، بتراجع 3.4 دولار بنسبة 0.18%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب