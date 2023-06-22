انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك اليوم الخميس في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي والمكرونة السويسي والسبيط والكاليماري والجمبري في سوق الجملة بالعبور، اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، بينما ارتفع سعر الكابوريا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 66 و70 جنيها، بانخفاض جنيهين.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و90 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 160 و260 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و180 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 60 و160 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 75 و91 جنيها.