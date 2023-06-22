تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.02% إلى مستوى 17701 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.
وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.05%، وهبط مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.2%إلى مستوى 17706 نقاط، مع نهاية تعاملات أمس.
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