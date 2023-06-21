رئيس البورصة يتوقع تداول شركة طاقة عربية خلال الشهر المقبل
القاهرة - مصراوي:
توقع رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني، أن يتم قيد شركة طاقة عربية التابعة لمجموعة القلعة في البورصة خلال الشهر المقبل.
وأشار إلى أن البورصة ستعمل على تسريع عملية تداول الشركات المقيدة قيد مؤقت.
وأضاف أن 3 شركات حكومية مؤقتة مؤقتا بالبورصة، وهي شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع ودمياط لتداول الحاويات والمستودعات المصرية العامة.
وقال إن البورصة مهمتة بجذب شركات القطاع الخاص، لتنفيذ طروحات في البورصة، وتعمل على جمع الشركات وبنوك الاستثمار للتعرف أكثر على الفرص المتاحة.
ووفقا لرئيس البورصة، حافظت البورصة على راس المالي السوقي للبورصة فوق تريليون جنيه وهو مستوى وصلت له مطلع العام الجاري.
وقال إنه خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت زيادات رؤوس الأموال بالبورصة 8 مليارات جنيه بزيادة ملياري جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.
سوق مصراوى
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