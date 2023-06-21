300 جنيه للكيلو.. هل ينافس لحم النعام اللحوم الحمراء بعد ارتفاع أسعارها؟

كتبت- دينا خالد:

قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن هناك اتجاها من بعض الجزارين لإدخال لحم النعام ضمن المنتجات التي يبيعونها بجانب اللحوم الحمراء بسبب انخفاض أسعارها عن أسعار اللحم الكندوز البلدي.

وأضاف عبد الباسط، لمصراوي، أن النعام يتم ذبحه في مجازر متخصصة، وأغلب مزارع ومجازر النعام موجودة بمناطق ساحلية، وهو ما يصعب الأمر على الجزارين لنقل لحم النعام للمحلات بدون تلف وبمصاريف إضافية.

وأشار عبد الباسط، أن كيلو لحم النعام يتراوح بين 250 و300 جنيه باختلاف القطعيات، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 350 و400 جنيه.

ويقول محمود عاطف، رئيس قسم النعام بمركز البحوث الزراعية، إن هناك زيادة في الإقبال على شراء لحم النعام، وخاصة بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء البقري مما جعل السعر متقاربا، بل أن سعر كيلو لحم النعام أقل نسبيا من سعر كيلو اللحم البقري.

وأضاف عاطف، لمصراوي، أن سعر كيلو لحم النعام يتراوح بين 300 جنيه و320 جنيها، وهو سعر أقل من اللحوم البقري البلدي مما جعل بعض المستهلكين يتجهون لشرائه.

وتابع عاطف أن هناك قطعيات مميزة من النعام سريعة الطهو كالموزة والاستيكن وهي سعرها أعلى من قطعيات الفخذ والصدر.

وأشار إلى أن طعم لحم النعام مقارب لطعم اللحوم الحمراء بل يفضل الكثير مذاقه عن مذاق اللحوم البقري، كما أن فوائده ضعف فوائد اللحوم الحمراء.

وأوضح عاطف أن سعر كيلو النعام قائم 105 جنيهات، ويتراوح وزن النعامة التي عمرها 11 شهرا بين 90 و100 كيلو، وتعطي لحما صافيا بين 40 و50 كيلوجراما.

وأضاف أن النعام يتم ذبحه داخل مجازر مخصصة له، ويختم بنفس ختم اللحوم الحمراء لضمان سلامته، ويتم بيع لحم النعام إما من منافذ المزارع أو من خلال تجار اشترت من المزارع أو من خلال صفحات الإنترنت أو من الهايبر ماركت.

ويرى عاطف أنه على الرغم من أن لحم النعام أصبح منافسا للحوم الحمراء، فإنه لا يمكن أن يحل بديلا عنها بسبب عدم توافر كميات كبيرة من النعام داخل مصر.

و قفزت أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق خلال العام، بسبب ارتفاع أسعار المواشي البلدية هذا العام بأكثر من 100% في الكيلو القائم، نتيجة لارتفاع الأعلاف ونقص المعروض من الماشية، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين بشعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.