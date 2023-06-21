تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الأربعاء 21 يونيو

كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية.

وبحسب السعر المعلن على البورصة، فإن سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) سجل اليوم الأربعاء نحو 2433 جنيها بتراجع 24 جنيها مقارنة بمستواه أمس، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2467 جنيها مقابل 2465 جنيها بزيادة جنيهين عن أمس.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2159 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 1850 جنيها، وسعر الجنيه الذهب إلى 17272 جنيها.

وأوضحت البورصة أن هذه البيانات استرشادية تم إعدادها من قبل شركة جولد نت للتجارة وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسؤولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.

كانت البورصة أطلقت الشهر الماضي، خدمة نشر أسعار الذهب في مصر على موقعها الإلكتروني، وأعلنت السعر الاسترشادي لجرام الذهب عيار 24 في الأسواق المحلية.