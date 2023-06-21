البورصة تهبط 1.2% مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.2% إلى مستوى 17706 نقاط، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 2.29%، وتراجع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.07%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 19.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 176.9 ألف جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 19.3 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.37%إلى مستوى 17921 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.