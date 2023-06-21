"انتلسيا" المغربية تهدف لاستثمار ملياري جنيه بخدمات التعهيد بمصر في عامين

كتب- علاء حجاج:

تستهدف شركة "انتلسيا" المغربية لخدمات التعهيد استثمار 2 مليار جنيه خلال أول عامين من نشاطها في السوق المصري.

وقالت نضال أفيد، مدير الشركة بمصر، إن "انتلسيا" هي شركة مغربية تأسست في عام 2000، وتعمل في تقديم جميع أنواع خدمات التعهيد ومنها تطوير التطبيقات التكنولوجية، موضحة أن الشركة يعمل بها نحو 40 ألف موظف في 17 دولة، ومتواجدة بـ 3 قارات حول العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الأربعاء للإعلان عن إطلاق أعمالها في السوق المصرية كأول استثمار عربي أفريقي بالقطاع محليا.

وأضافت أفيد أن مصر تعد من الدول الكبرى في صناعة خدمات التعهيد لما تتمتع به من بنية تحتية قوية وكوادر بشرية مؤهلة ومستوى تعليم عالٍ، مبينة أن الشركة تراهن على القاهرة كبوابة للتوسع في أسواق منطقة الخليج العربي.

وذكرت أن مكتب مصر يضم حاليا نحو ألف موظف، ولدى الشركة تواجد في القرية الذكية ومدينة برج العرب في الإسكندرية، وتعتزم افتتاح فرع آخر في مدينة الشيخ زايد بنهاية العام الجاري.