ارتفاع أسعار الأرز المعبأ واللحوم وانخفاض الزيت اليوم الأربعاء بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الأرز المعبأ والسكر المعبأ والمكرونة المعبأة واللحوم، في الأسواق اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب أحد المواقع الإلكترونية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وفي المقابل انخفضت أسعار الزيت.

يرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 29.31 جنيه، بارتفاع 2.94 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 37.89 جنيه، بارتفاع 6 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.95 جنيه، بارتفاع 27 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 60.72 جنيه، بانخفاض 2.42 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 21.67 جنيه، بارتفاع 1.28 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 24.63 جنيه، بارتفاع 1.27 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 47.74 جنيه، بارتفاع 62 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 66.28 جنيه، بانخفاض 6.96 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة) : 4.06 جنيه، بانخفاض 22 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 312.69 جنيه، بارتفاع 5.92 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 88.67 جنيه، بانخفاض 17 قرشا

كيلو الأرز السائب: 28.65 جنيها، بارتفاع 87 قرشا.

كيلو الفول السائب: 36.87 جنيه، بارتفاع 90 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 92.64 جنيه، بارتفاع 98 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 181.1 جنيه، بارتفاع 81 قرشا.

لتر اللبن السائب: 20.68 جنيه، بارتفاع 36 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 27.71 جنيه، بارتفاع 9 قروش.