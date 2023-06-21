البريد يحذر من الرسائل النصية التي تستهدف اختراق حسابات العملاء

كتب- علاء حجاج:

حذرت الهيئة القومية للبريد من الرسائل النصية التي تستهدف اختراق حسابات العملاء وتدعي أنها تابعة البريد المصري.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "تلاحظ من خلال المتابعة والرصد للأمن السيبراني ورود رسائل نصية إلى بعض المواطنين من أرقام هواتف محلية ودولية، يطلبون من خلالها بياناتٍ تفصيليةً عن حسابات المواطنين الشخصية، أو دفع تكاليف شحن بعائِث".

وأضافت الهيئة أن جميع هذه الرسائل ليست صادرة من البريد المصري، مؤكدةً أنه لم ولن يُطلب من العملاء أي بياناتٍ تفصيليةٍ خاصةٍ بحساباتهم، أو دفع مصاريف شحن، أو أي رسومٍ أخرى عبر الهاتف المحمول أو الرسائل النصية.

وشدد البريد المصري على ضرورة عدم إعطاء أية معلوماتٍ خاصةٍ بالحسابات، مثل الأرقام المسجلة خلف البطاقة، أو تاريخ انتهاء البطاقة، أو الرقم السري، أو رقم البطاقة الشخصية إلى أي شخص، أو تسجيل أي منها على صفحات أو روابط غير معلوم مصدرها، حفاظًا على البيانات الشخصية والحسابات المالية.

ويحذر البريد المصري جميع المواطنين من هذه الرسائل النصية المزيفة التي تستهدف اختراق الحسابات المالية، داعيا إياهم إلى عدم التفاعل مع هذه الرسائل أو الضغط على أي روابط ترد من أرقام مجهولة، وفي حال ورود أي استفسارات أو شكاوى يمكنهم الاتصال بالخط الساخن (16789)، وفقا للبيان.

وأوضح أنه يتمُّ اتخاذُ التدابير القانونية اللازمة حيال هؤلاء الأشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، واختراق حساباتهم المالية، وانتحال صفة مؤسسة حكومية.