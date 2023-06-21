ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي والمكرونة السويسي والسبيط والكاليماري والجمبري في سوق الجملة بالعبور، اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، بينما انخفض سعر الكابوريا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و72 جنيها، بارتفاع جنيهين.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و100 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 170 و270 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و170 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و170 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 70 و95 جنيها.