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تراجع جديد في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء بالأسواق

11:24 ص الأربعاء 21 يونيو 2023
تراجع جديد في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء بالأسواق

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الحديد والأسمنت تراجعها في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37993 جنيها، بتراجع 406 جنيهات.

سعر طن حديد عز: 39228 جنيها، بتراجع 103 جنيهات.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1971 جنيها، بتراجع 58 جنيها.

سوق مصراوى

أسعار الحديد الأسمنت مواد البناء

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