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بشرى سارة.. صرف معاشات شهر يوليو قبل عيد الأضحى

09:49 م الثلاثاء 20 يونيو 2023
بشرى سارة.. صرف معاشات شهر يوليو قبل عيد الأضحى

صرف معاشات

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كتبت- دينا خالد:

قال جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه بناء على التوجيهات الرئاسية تقرر تبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك، بدءا من يوم الأحد المقبل الموافق 25 يونيو.

وبحسب بيان من هيئة التأمينات الاجتماعية اليوم الثلاثاء، أشار عوض إلى أن الصرف سيتم من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال المحافظ الإلكترونية.

وأضاف عوض أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 11 مليون مواطن يقومون بصرف ما يقارب من 29 مليار جنيه شهرياً.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بملف التأمينات والمعاشات والحرص على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتلبية احتياجاتهم، بحسب عوض.

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