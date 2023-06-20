سعر الذهب في مصر يخسر 95 جنيها للجرام خلال آخر يومين

كتبت- دينا خالد:

استأنف سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول التعاملات المسائية، وانخفض سعر الجرام بنحو 30 جنيها، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر الجرام انخفض حتى منتصف التعاملات بنحو 5 جنيهات مقارنة بمستواه مساء أمس، لتصبح قيمة الانخفاض اليوم حتى الآن 35 جنيها، وذلك بعد أن هبط بنحو 60 جنيها للجرام أمس ليصل مجموع التراجع خلال آخر يومين إلى 95 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1439 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 نحو 1851 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2160 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2468 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1937 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بانخفاض 13.2 دولار بنسبة 0.68%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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