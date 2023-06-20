وزير البترول يبحث عروض المشروعات المقترحة للتنفيذ بمنطقة المثلث الذهبي

كتب- مصطفى عيد:

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، برئاسة عادل سعيد رئيس الهيئة، وبحضور المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية وأعضاء مجلس الإدارة.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، استعرض رئيس الهيئة، خلال الاجتماع، ما تم من خطوات فعلية في منطقة المثلث الذهبي، والعروض والمشروعات الاستثمارية المقدمة للهيئة في المنطقة.

وأكد الملا أهمية منطقة المثلث الذهبي في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز وتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية من خلال إقامة عدد من المشروعات التنموية ذات العائد الاقتصادي.

ووجه الملا بضرورة العمل على تحديد الأولويات لمواكبة المتغيرات في ضوء استراتيجية واضحة قابلة للتنفيذ.

وقال إن تنمية منطقة المثلث الذهبي تحتاج مشاركة كافة جهات وقطاعات الدولة المعنية والإسراع باتخاذ خطوات تنفيذية فاعلة في جذب الاستثمارات لتنمية تلك المنطقة والاستفادة من إمكانيات منطقة المثلث الذهبي والعمل على ترويج الفرصة الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة والتي ستكون إضافة تنموية تدعم الاقتصاد القومي.