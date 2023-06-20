البورصة تتراجع في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.37% إلى مستوى 17921 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 2.5%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.47%.

سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 94.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بقيمة 59.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 34.8 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.21%إلى مستوى 17988 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.