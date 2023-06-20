خريطة الأسعار: انخفاض الحديد واللحوم وارتفاع البيض.. والذهب يقلص خسائره

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت والزيت واللحوم خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بالأسواق مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما قلص الذهب خسائره في السوق المحلي بمنتصف التعاملات بعد تراجعه في الصباح، وشهد سعر البيض زيادة جديدة.

وخلال تعاملات اليوم الثلاثاء، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

زيادة جديدة في أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم الثلاثاء بالمزرعة

هبوط أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في الأسواق

انخفاض البلطي والمكرونة.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

انخفاض البطاطس وارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور

هبوط أسعار الزيت واللحوم وارتفاع الفول السائب اليوم الثلاثاء بالأسواق

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يقلص خسائره بمنتصف التعاملات