المشاط: 1.1 مليار دولار قيمة محفظة التعاون بين مصر وصندوق "إيفاد"

كتب- مصطفى عيد:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه من خلال التعاون الإنمائي على مدار العقود الماضية، ارتفعت محفظة مصر مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" لتسجل نحو 1.1 مليار دولار، تم من خلالها تمويل 14 مشروعًا استفاد منها نحو 1.3 مليون مزارع إلى جانب ملايين المستفيدين بشكل غير مباشر.

واستعرضت الوزيرة شراكة مصر مع الصندوق على مدى أربعة عقود، بناءً على التزام مشترك بالتنمية الريفية المستدامة ورفع مستويات المعيشة للمجتمعات الريفية، وذلك خلال الخطاب الذي ألقته أمام أعضاء المجلس التنفيذي والإدارة العليا للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية من مشاورات التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق التي عقدت بمقر الصندوق بإيطاليا، لزيادة رأس المال وحشد الموارد اللازمة لدعم جهود الصندوق في تعزيز التنمية الزراعية والريفية ومواجهة الفقر ودعم العمل المناخي.

وذكرت الوزيرة أن الصندوق يعمل بالتعاون مع الجهات الوطنية بشكل مباشر مع المزارعين الصغار والأقل دخلًا في مصر، والمناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية، كما أن الصندوق في صدارة المؤسسات التي عززت جهود تمكين المرأة والشباب لتمكينهم من المساهمة بفاعلية في تعزيز جهود التنمية.

وأوضحت أنه خلال مؤتمر المناخ COP27، تم اختيار الصندوق الدولي للتنمية الزراعية رسميًا كشريك إنمائي رئيسي لمحور الغذاء ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك التنمية الرئيسي لمحور الطاقة، وبنك التنمية الأفريقي الشريك الرئيسي في محور المياه.

وشددت الوزيرة على أن برنامج "نُوَفِّي" يعكس التزام مصر بحشد تمويل المناخ والاستثمارات الخاصة من أجل التحول الأخضر، وترجمة التعهدات المناخية إلى التنفيذ عبر مشروعات قابلة للتنفيذ وواقعية وجاذبة للاستثمارات.

وذكرت الوزيرة أنه في إطار التعاون المشترك ضمن برنامج "نُوَفِّي" يعمل صندوق "إيفاد" والحكومة، مع مجموعة من شركاء التنمية سواء بنوك التنمية متعددي الأطراف أو الأمم المتحدة والقطاعين الحكومي والخاص، لتصميم ووضع برامج التكيف مع التغيرات المناخية، والعمل على تنفيذ مجموعة مختارة من المشروعات ذات الأولوية في مجال تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية والريفية وإدخال سبل الري الحديث وتعزيز نظم الإنذار المبكر ضد التغيرات المناخية.

وأشارت إلى أن إجمالي الاستثمارات لهذه المشروعات يصل إلى نحو 3.3 مليار دولار، منوهة بأن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يعمل بشكل حثيث مع شركاء التنمية لحشد الاستثمارات والتمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني لتنفيذ هذه الاستثمارات والمشروعات التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وقالت المشاط إن نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي عالميا ارتفعت بنسبة 25% خلال العام الماضي، لتسجل 258 مليون شخص، وفي هذا الصدد ساهم الصندوق بجهوده في دعم أكثر من 6 ملايين شخص في 41 دولة، عبر تخصيص تمويلات وصلت إلى 990 مليون دولار في 70 مشروعا تنمويًا، وهو ما يعكس الأثر التنموي الكبير الذي يحققه الصندوق عبر مشروعاته في الدول المختلفة.