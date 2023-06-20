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سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يقلص خسائره بمنتصف التعاملات

01:31 م الثلاثاء 20 يونيو 2023
سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يقلص خسائره بمنتصف التعاملات

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد سعر الجرام بنحو 10 جنيهات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 15 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يرتفع بمنتصف التعاملات معوضا جزءا من خسائره.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1460 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 نحو 1877 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2190 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2503 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1952 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة 1.7 دولار بنسبة 0.09%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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