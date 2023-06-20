هبوط أسعار الزيت واللحوم وارتفاع الفول السائب اليوم الثلاثاء بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الأرز المعبأ والزيت واللحوم الطازجة والجبن الأبيض، في الأسواق اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب أحد المواقع الإلكترونية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وفي المقابل ارتفعت أسعار الفول السائب والجبن الرومي.

يرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.73 جنيه، بانخفاض 1.39 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 37.38 جنيه، بارتفاع 56 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.68 جنيه، بارتفاع 42 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.51 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 20.39 جنيه، بارتفاع 18 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.66 جنيه، بانخفاض 23 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.12 جنيه، بانخفاض 14 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 73.24 جنيه، بانخفاض 2.27 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة) : 4.28 جنيه، بارتفاع 4 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 306.77 جنيه، بانخفاض 1.57 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 88.84 جنيه، بارتفاع 42 قرشا

كيلو الأرز السائب: 27.78 جنيه، بارتفاع 27 قرشا.

كيلو الفول السائب: 35.97 جنيه، بارتفاع 1.06 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 91.66 جنيه، بانخفاض 1.96 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 180.29 جنيه، بارتفاع 3.74 جنيه.

لتر اللبن السائب: 20.32 جنيه، بتراجع 10 قروش.

لتر اللبن المعبأ: 27.62 جنيه، بزيادة 33 قرشا.