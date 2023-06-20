انخفاض البطاطس وارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار البطاطس والبصل والكوسة والجزر والفاصوليا والفلفل الرومي والحامي وورق العنب والعنب الأصفر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، في سوق العبور لتجارة الجملة، بينما ارتفعت أسعار الطماطم والملوخية والخيار الصوب.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

البطاطس بين 5 و7 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

البصل بين 8 جنيهات و12.5 جنيه، بانخفاض جنيه.

الكوسة بين 7 جنيهات و12 جنيها، بانخفاض جنيه.

الجزر بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الفاصوليا بين 12 و15 جنيها، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 4 جنيهات و7.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و12 جنيها، بانخفاض جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض جنيه.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الخيار الصوب بين 8 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 5 و9 جنيهات.

البامية بين 18 و24 جنيها.

ورق العنب البناتي بين 15 و27 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و12 جنيها.

الليمون البلدي بين 10 جنيهات و22 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 8 جنيهات و15 جنيها، بارتفاع جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 12 و22 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 12 و28 جنيها.

مشمش عمار بين 20 و24 جنيها.

البرقوق بين 10 جنيهات و20 جنيها.

الموز البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.