وزير البترول يبحث مع شركة سعودية رغبتها في التوسع بأعمالها بمصر

كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع وفد من شركة أرسيلور ميتال الجبيل السعودية، العاملة بمجال تصنيع أنابيب البترول والغاز، برئاسة جابرييل مونتي الرئيس التنفيذي للشركة، دعم سبل التعاون بين الجانبين خاصة في مجال توريد المهمات في ظل رغبة قوية من الشركة للتوسع في أعمالها بمصر.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، أكد الملا أن المناخ الاستثماري الجاذب الذي تتمتع به مصر حالياً يحفز مختلف الشركات العالمية على التوسع في عملياتها في مصر.



وأشار إلى أن منظومة التكامل والترابط التي نجح قطاع البترول المصري في إرسائها في صناعة البترول والغاز في المنطقة توفر تنوعا في الإمكانات والخبرات، ما يسهم في سهولة أداء الشركات لعملياتها في المنطقة.

واستعرض الوفد، خلال اللقاء، برنامجاً طموحاً لزيادة القيمة المضافة من عمليات الشركة في مصر من خلال تحقيق أقصى استفادة من القرب الجغرافي بين مصر والسعودية، وتوفير خطوط أنابيب لنقل المقطرات والمصنعة من الصلب وفقاً لمواصفات المعهد الأمريكي للبترول، بالإضافة إلى توفير خدمات ما بعد البيع من قبل الشركة.

وأشار إلى أن الشركة نجحت في الفوز فى المناقصة الأخيرة لشركة بتروبل وتعمل حالياً في توريد خطوط الأنابيب مع عدة شركات تابعة لقطاع البترول، وقامت بتوريد حوالي 47 ألف طن من خطوط الأنابيب منذ عام 2018.