انخفاض البلطي والمكرونة.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار السمك البلطي والمكرونة السويسي والسبيط والكاليماري والكابوريا والجمبري في سوق الجملة بالعبور، اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، بينما ارتفع سعر البوري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 66 و70 جنيها، بانخفاض جنيه.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و90 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 160 و260 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و180 جنيها، بانخفاض 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 60 و160جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 75 و91 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.