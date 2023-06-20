الصندوق السيادي: نضع خطة مشروعات تضمن نهاية الأزمة الحالية بشكل مستدام

كتبت- شيماء حفظي:

قال عبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، إن الصندوق يعمل على وضع خطة مشروعات تمكن من عبور مصر الأزمة الاقتصادية الحالية بشكل مستدام.

وأضاف الإبياري، خلال جلسة بالقمة السنوية لأسواق المال، اليوم الثلاثاء، أنه على المدى الطويل، وجدنا أنه يجب أن تكون مصر الدولة الأولى أو الثانية في الاستثمارات في الطاقة الخضراء "الهيدروجين الأخضر" وهو ما دفعنا للتركيز على جذب استثمارات في هذا القطاع.

وأوضح أنه خلال الفترة الماضية تمكنت مصر من جذب استثمارات بمليارات الدولارات سيتم ضخها خلال السنوات المقبلة، ما يعني استدامة الموارد.

وقال إن الصندوق السيادي مسؤول عن عدد من صفقات التخارج من حصص في الـ 32 شركة التي أعلنت عنها الحكومة وليس كل الشركات، وهذه الشركات مدرجة ضمن صندوق ما قبل الطروحات التابع للصندوق السيادي.