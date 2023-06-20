هبوط أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38400 جنيه، بتراجع 598 جنيها.

سعر طن حديد عز: 39391 جنيها، بتراجع 376 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2030 جنيها، بتراجع 32 جنيها.